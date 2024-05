Catania il punto sulla panchina | Pippo Inzaghi apre sempre più le porte

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ilprogramma la prossima stagione con l’ambizione di disputare una stagione di alto livello in Serie C e puntare al salto di categoria senza passare dai playoff. La proprietà non ha certo bisogno di presentazioni e l’obiettivo Serie A nell’arco di pochi anni non è di certo un mistero. Il club siciliano lavora per la prossima stagione e la dirigenza è attiva in primo luogo sul fronte allenatore. Come già anticipato in esclusiva dalla redazione di CalcioWeb un nome caldo è quello di Filippo, reduce dall’esperienzadella Salernitana. La posizione di FilippoSuperè un allenatore di altissimo livello e in grado di imporsi anche in massima categoria. La Serie C rischia di diventare ‘stretta’ per un allenatore comema per una piazza comepotrebbe fare un’eccezione.