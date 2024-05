Casting di Temptation Island 2024 | ecco come partecipare alla nuova edizione criteri per coppie e single

(Di lunedì 27 maggio 2024) Sono aperti iper ladi. Il programma, condotto da Filippo Bisciglia, sarà trasmesso su Canale 5 a partire da giovedì 13 giugno.aidiindicato sui profili social ufficiali dello show di Queen Mary, per accedere ai provini basta chiamare il numero 063721721 o visitare il sito WittyTv. Le registrazioni si svolgeranno presso l' Is Morus Relais, un resort situato a Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari, Sardegna. La durata prevista è di sei puntate,la scorsa. Perai, è necessario chiamare il numero 063721721 oppure collegarsi all' apposita areasul sito WittyTv. Sul sito sarà possibile compilare un form, specificando se si intendecoppia e fornendo i seguenti dati: Nome e cognome; Codice Fiscale; Sesso; Data e luogo di nascita; Luogo di residenza; Numero di celluare; Indirizzo email; Dati facoltativi: Contatto Skype; Contatto Facebook; Contatto Instagram; Altri Social; Foto Quali sono irichiesti per i partecipanti Per, è necessario soddisfare determinati requisiti.

Temptation Island 2024 : casting aperti , come partecipare al programma Se hai sempre sognato di mettere alla prova il tuo amore o di tentare la sorte in un contesto carico di emozioni e tentazioni, ecco la tua occasione! I casting per la nuova edizione di Temptation Island sono ufficialmente ... termometropolitico

Temptation Island 2024, casting aperti: requisiti, come fare per partecipare - temptation Island 2024, casting aperti: requisiti, come fare per partecipare - casting aperti per la nuova edizione di temptation Island Finalmente i casting sono aperti per partecipare alla nuova edizione di temptation Island 2024 ... lanostratv

Temptation Island 2024, come partecipare ai casting: i requisiti per coppie e single e il regolamento - temptation Island 2024, come partecipare ai casting: i requisiti per coppie e single e il regolamento - Per partecipare ai casting occorrerà chiamare il numero 063721721 oppure collegarsi all'apposita area casting sul sito WittyTv. Sul sito sarà possibile compilare il form. Per prima cosa occorre ... fanpage

Reality TV Casting Calls: How To Get On Your Favorite Show - Reality TV casting Calls: How To Get On Your Favorite Show - Big Brother and Survivor cast people familiar with the shows, incorporating online applications and in-person casting calls. While ... msn