Castellammare volantini con la preside a testa in giù e minacce | choc al Liceo Classico

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto con la immagine della in giù e un messaggio minaccioso. Questa mattina al Statale Plinio Seniore di di Stabia si è verificato un episodio inquietante. Sono apparsi nella scuola dei manifestini con la foto capovolta della dirigente scolastica, Fortunella Santaniello, con un testo minaccioso: "Fortunella", si legge, "questo è un messaggio per lei. Il suo regime autoritario nelle azioni decisionali e l'organizzazione di questo istituto è giunto al termine". Il riferimento è a un incontro sulle Foibe che si è svolto al alcune settimane fa, come si legge nel testo del volantino, organizzato dall'Unione degli Istriani. La vicenda è stata segnalata dall'avvocato Ernesto Sica, ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia.

