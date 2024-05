Castelfidardo ko - serie D un po’ più lontana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) 2 UNIPOMEZIA 3 : Sarti, Morganti, Fossi, Cannoni (41’ st Graciotti Lucio), Fabiani, Rotondo, Pedini (4’ st Nacciariti), Miotto (21’ st Evangelisti), Napapere, Guella, Sidorenco. Panchina: Schirripa, Bellucci, Martella, Marzuolo, De Meo, Graciotti Lo. All. Giuliodori. UNIPOMEZIA: Borghi, Bagaglini, Ramceski (21’ st Delgado), Camara (33’ st Crescenzo), Lupi (41’ st Pacchiarotti), Binaco, Bordi, Ippoliti, Morelli, Piro (31’ st Paoloni), Sbordone (26’ st Morbidelli). Panchina: Sacchetti, Paoloni, Suffer, Tonissi. All. Casciotti. Arbitro: Manzi di Verona Reti: 17’ pt Binaco (rig.), 20’ pt Cannoni (rig.), 38’ pt Piro, 5’ st Lupi, 35’ st Morganti. Note: espulsi al 32’ st Piro direttamente dalla panchina, al 32’ st Nacciarriti per doppia ammonizione e al 46’ st ‘ Crescenzo per gioco violento.