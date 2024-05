Castel Rozzone - il sindaco Luigi Rozzoni è pronto al bis

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 27 maggio 2024). Ailal bis. Con la sua lista “Progetto Comune”, l’attuale primo cittadino sarà infatti l’unico candidato in paese alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno, con la conferma della sua nomina che a questo punto è solamente legata al quorum. Tanto è stato fatto nell’ultimo quinquennio, e tanto ancora Rozzoni si dicea fare da qui al 2024. Tra le iniziative portate a compimento durante il primo mandato dell’amministrazione Rozzoni vanno evidenziati gli investimenti per l’ampliamento degli spazi della biblioteca, l’attivazione della raccolta puntuale con miglioramento della raccolta differenziata e raggiungimento degli obiettivi previsti come ‘Comune Rifiuti Free’ e, in tema di opere pubbliche, la realizzazione della pista ciclopedonale con il Comune di Treviglio e con l’avvio dei lavori per quella che collegherà i Comuni di Arcene e Lurano.