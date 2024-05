Cassonetti devastati | vandali nel mirino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 27 maggio 2024)suidevastano le oasi ecologiche intelligenti. Nausicaa comunica che sono partiti i controlli per visionare i filmati e individuare i responsabili dei danneggiamenti. "Ielettronici – scrive Nausicaa – sono ad apertura automatizzata tramite tessera. Prevedono pertanto un sistema avanzato di elettronica, come il lettore della tessera o il sistema di sbloccaggio delle aperture. Va da sé che tali componenti possano risultare delicati". Nausicaa ricorda che la raccolta differenziata è un obbligo, mirato al contenimento dei rifiuti indifferenziati e anche del loro costo di smaltimento. "Differenziare correttamente un rifiuto – scrive l’azienda – significa avviare quel materiale (plastica, organico, vetro, lattine, carta, cartone e quant’altro) alle corrette filiere del riciclo, evitando così di drenare ulteriormente le risorse della Terra, che non sono infinite.