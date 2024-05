Casoria inaugurata la palestra dell’istituto Moscati-Maglione Il sindaco Bene | Segnale per lo sport cittadino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Dopo quasi un decennio di attesa gli studenti dellapotranno farein un ambiente idoneo ed accogliente. Questa mattina ilRaffaele, insieme alla dirigente scolasticaVirginia De Robbio, ha inaugurato la nuovadel plesso di via Pelella. Una cerimonia del taglio del nastro, quella avvenuta oggi, particolarmente sentita dalla popolazione scolasticae dal corpo docente. L’inaugurazione è stata seguita da esibizioniive di studentesse e studenti, che si sono cimentati nella scherma, nella danza e nelle arti marziali sotto gli occhi dei tanti presenti. Il primoe candidatoRaffaeleha evidenziato come lasia destinata a diventare un punto di riferimento anche per le attività extrascolastiche, fornendo un altro luogo di aggregazione per le associazioniive locali.

