Casoria comprano casa ma rischiano di perdere tutto | Vittime di errori altrui

(Di lunedì 27 maggio 2024) “Quanto sta accadendo aè assurdo per chiunque prova ad indossare i panni di coloro che hanno acquistatoandando da un notaio” «Tenete giù le mani dalle nostre case, siamodi». Questo si legge sugli striscioni che sono stati affissi sul palazzo di via Indipendenza,, che tra meno di 5 mesi rischia di essere abbattuto mandando in strada, tra gli altri, bambini, anziani e donne che hanno acquistatofidandosi di un notaio e di tutti gli atti forniti dalle istituzioni. «Queste sono le nostre case, non potete strapparcele, distruggerle, è un nostro diritto viverci dentro, non siamo noi ad aver commesso l’abuso e neanche un nostro parente o amico. Siamo completamente estranei,difatti da altri nel corso di questi 30 anni, abbiamo acquistato le nostre case dalla prima all’ultima completamente in buona fede, a prezzo pieno di mercato, fidandoci di titoli che l’ente comunale aveva rilasciato» affermano i residenti.