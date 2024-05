Caso Toti no alla revoca dei domiciliari per Aldo Spinelli Risolto il giallo del verbale del figlio Signorini dai pm

(Di lunedì 27 maggio 2024), l’imprenditore portuale indagato per corruzione nell’inchiesta che portato aianche il presidente Giovanni, resta in carcere. La giudice per le indagini preliminari di Genova, Paola Faggioni, ha respinto l’istanza degli arrestopresentata dai legali Sandro Vaccaro e Andrea Vernazza. Per il giudice,potrebbe “acquisire nuovi incarichi e cariche all’interno della predetta società” o avere la “possibilità, tutt’altro che astratta, che continui perseguire interessi imprenditoriali, curando, dirigendo e gestendo le pratiche societarie”. La magistrata ha respinto l’istanza “ritenuto che la misura in corso, tenuto conto altresì del brevissimo applicazione (avvenuta in data 07.05.2024), appare proporzionata” e “adeguata in relazione al grado di esigenze cautelari da soddisfare”.

