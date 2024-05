Caso influencer Siu il marito Maldonato resta in carcere | Non è arrivato il braccialetto elettronico

(Di lunedì 27 maggio 2024) Non può ancora tornare in libertà Jonathan, il 37ennedi Soukraina El Basri, conosciuta sui social con lo pseudonimo Siu, accusato di maltrattamenti e di tentato omicidio aggravato nei confronti della moglie. Il giudice per le indagini preliminari di Biella aveva disposto la scarcerazione dopo l’udienza di circa 4 ore per la convalida dell’arresto., ancora in stato di fermo, avrebbe quindi dovuto fare ritorno a casa, con l’obbligo di dimora a casa dei genitori, l’obbligo di firma e il divieto di avvicinamento alla donna, che è ancora in ospedale in prognosi riservata per le conseguenze della grave ferita al petto. Ma Fastweb, spiega la questura, non ha ancora fornito ile i dispositivi necessari a tracciare gli spostamenti dell’indagato dopo l’attivazione della linea, per assicurarsi che l’uomo non si avvicini alla30enne.

Il Gip di Biella aveva disposto la scarcerazione di Jonathan maldonato indagato per il tentato omicidio pluriaggravato di Siu. Nella città piemontese un presidio di solidarietà.