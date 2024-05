Caso Fassino si apre l' ipotesi di un accordo per il ritiro della querela

(Di lunedì 27 maggio 2024) La società che gestisce il duty free dell'aeroporto di Fiumicino potrebbe ritirare laa fronte di un risarcimento del danno: le trattative sarebbero in corso.

Con un Accordo , firmato alla presenza dei loro legali, Fedez e Cristiano Iovino mettono un punto fermo nel caso del pestaggio avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile scorso, quando il personal trainer dei vip venne aggredito in via Traiano, a Milano , da un gruppo di 8-9 persone. Tra queste ci ... gazzettadelsud

Fedez e la querela al Codacons per diffamazione. L’associazione: “Non è detta l’ultima parola” - Fedez e la querela al Codacons per diffamazione. L’associazione: “Non è detta l’ultima parola” - A Milano si sono chiuse le indagini sul sodalizio, potrebbe arrivare un rinvio a giudizio. “Constatiamo come la Procura di Milano condivida la possibilità di un cittadino di definirsi 'nullatenente' p ... ilgiorno

Fassino e il tentato furto di profumo al duty free, la trattativa: “Risarcimento se ritirate querela” - Fassino e il tentato furto di profumo al duty free, la trattativa: “Risarcimento se ritirate querela” - Sarebbe in corso una trattativa fra Piero Fassino e la società che gestisce il duty free dopo presunto furto di profumo: disposto a pagare un risarcimento ... fanpage

Fedez, il video dell'aggressione a Iovino - Fedez, il video dell'aggressione a Iovino - Una presunta spedizione punitiva da parte di Fedez e soci al personal trainer Iovino: spunta un nuovo video, in onda su Zona Bianca, che mostrerebbe il rapper e gli amici condurre una spedizione ... tg24.sky