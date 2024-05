Case da acquistare ci sono agevolazioni che non conosci

(Di lunedì 27 maggio 2024) Trovaredanon è semplice, specie con un budget limitato, cidelleda sfruttare cheprovvidenziali. In più occasioni abbiamo certamente sentito di quanto sia diffusa la convinzione secondo cui il mattone sia il miglior investimento da fare. Questo è infatti un bene durevole, che può essere tramandato anche ai familiari più stretti, che potranno contare su quacosa di tangibile per il loro futuro. Raggiungere l’obiettivo non è comunque sempre così semplice, soprattutto perchè la maggioranza delle persone deve passare attraverso un mutuo, che viene concesso quasi esclusivamente a chi ha un contratto a tempo indeterminato (situazione comunque rara al giorno d’oggi). Anche chi riesce a ottenerlo si ritrova però a fare sacrifici non da poco per riuscire a saldare la rata, ben sapendo di dover affrontare un debito che può durare da 15 a 20 anni.

