Casa piccola e sporca | dentro coppia con 20 cani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Vivevano incon ventie in precarie condizioni igieniche. Così è stata trovata una, un uomo e una donna, a Torrette, all’interno di una abitazione di proprietà di un privato che da mesi non riscuote più l’affitto. I vicini sentivano abbaiare spesso i, tenuti in un piccolo balcone che non era sufficiente a garantire le giuste condizioni per un animale, e hanno segnalato il problema al comando della polizia locale. Giovedì gli agenti sono andati a fare un controllo e hanno trovato l’appartamento, di circa 70 metri quadrati, in pessime condizioni. Sporcizia, escrementi, rifiuti, resti di alimenti e un odore nauseabondo. E’ stato allertato il servizio veterinario pubblico che ha provveduto a sistemare gli animali alle.