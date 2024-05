(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 maggio 2024 – Il trasferimento in unaogni anno coinvolge milioni di persone in Italia, come attività laboriosa e fonte di stress o come traguardo di vita. Secondo dati Istat nel solo 2023 nel nostro Paese hanno cambiato residenza un milione 444mila cittadini, un dato in linea con quello registrato nei .

La visione futuristica di Bugatti per il rifornimento a domicilio con carburanti sintetici potrebbe rivoluzionare il mondo dei motori Quando si parla di hypercar di lusso, l’immaginazione non ha limiti. Mate Rimac, CEO di Bugatti Rimac, ha recentemente proposto un’idea audace: offrire ai ... tuttotek

(Adnkronos) - Roma, 27 maggio 2024 – Il trasferimento in una nuova Casa ogni anno coinvolge milioni di persone in Italia, come attività laboriosa e fonte di stress o come traguardo di vita. Secondo dati Istat nel solo 2023 nel nostro Paese hanno cambiato residenza un milione 444mila cittadini, un ... liberoquotidiano

Casa nuova: 5 cose da ricordare quando ti trasferisci in un nuovo appartamento - casa nuova: 5 cose da ricordare quando ti trasferisci in un nuovo appartamento - Roma, 27 maggio 2024 – Il trasferimento in una nuova casa ogni anno coinvolge milioni di persone in Italia, come attività laboriosa e fonte di stress o come traguardo di vita. Secondo dati Istat nel ... adnkronos

La storia dell'omicidio di Giulia Tramontano, dall’inizio: dalla scomparsa all'autopsia, dai test con il luminol al veleno per topi - La storia dell'omicidio di Giulia Tramontano, dall’inizio: dalla scomparsa all'autopsia, dai test con il luminol al veleno per topi - È passato un anno da quando Alessandro Impagnatiello, 30 anni, il 27 maggio del 2023, ha ucciso la compagna Giulia Tramontano, incinta al settimo mese, nella loro casa di Senago. Ecco tutta la storia: ... milano.corriere

Il Decreto Salva-Casa salva anche il Superbonus - Il Decreto Salva-casa salva anche il Superbonus - Il pacchetto normativo aumenta le tolleranze e semplifica le procedure di sanatoria, mettendo in salvo alcune situazioni in cui il Superbonus potrebbe andare perduto a causa di difformità dalla CILA ... lavoripubblici