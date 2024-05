Casa da ristrutturare cosa ti riamane dopo i bonus

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 27 maggio 2024) Cambia tutto per quel che riguarda iedilizi: il Governo Meloni “chiude i rubinetti”. Vediamoè rimasto. Brutti tempi per chi vuoleo, comunque, fare interventi importanti: il Governo di Giorgia Meloni sta facendo piazza pulita dei. Di seguito vediamo di quali agevolazioni si può ancora fruire e in quale misura. Il Governo ha dato un taglio aiedilizi/Cityrumors.itSono ormai lontani i tempi del Super110%, misura approvata durante il secondo Governo di Giuseppe Conte e portata avanti anche dal suo successore, l’ex premier Mario Draghi. Il Super110% – per ottenere il quale, ricordiamo, non era nemmeno necessario presentare l’Isee – ha dissanguato le casse dello Stato. Portarlo avanti ancora avrebbe significato lasciare un debito inestinguibile sulle spalle delle future generazioni.