Cartelle esattoriali a Napoli, bloccati i ricorsi: “La società di riscossione non è iscritta all’albo” - cartelle esattoriali a Napoli, bloccati i ricorsi: “La società di riscossione non è iscritta all’albo” - La Corte di Giustizia Tributaria chiede aiuto alla Cassazione e sospende i ricorsi sulle ingiunzioni di pagamento per multe e tasse ... fanpage

Comune di Napoli, caos riscossione: stop alla società esterna, a rischio 400mila cartelle - Comune di Napoli, caos riscossione: stop alla società esterna, a rischio 400mila cartelle - Quattrocentomila cartelle esattoriali hanno inondato negli ultimi 3 mesi tutte le famiglie napoletane, ma rischiano concretamente di diventare carta straccia, sono quelle inviate da ... ilmattino

Multe “pazze” fino a 10mila euro per le Ztl a Napoli, task force al Comune: “Verifiche in corso” - Multe “pazze” fino a 10mila euro per le Ztl a Napoli, task force al Comune: “Verifiche in corso” - La denuncia di Fi: “Inviate multe già pagate o cancellate da ricorsi vinti”. Simeone: “Si valuti ipotesi rottamazione, per abbattere interessi e more” ... fanpage