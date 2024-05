Carrarese-Benevento partita la prevendita | tutte le info utili per i tifosi giallorossi

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo la riunione del Gos di questa mattina che non ha evidenziato particolari criticità relative alla sicurezza, ha preso il via alle 13 (circuito etes) laper, gara di andata delle semifinali dei playoff. Per quanto riguarda i, sono 620 i tagliandi a disposizione che potranno essere acquistati fino alle 19 di questa sera. Il prezzo del ticket per il settore Ospiti è di 10€ più costi diIntero e 7€ più costi diper il Ridotto. L’acquisto nel settore dedicato agli Ospiti non è consentito ai residenti nella provincia di Massa Carrara e La Spezia. SETTORE OSPITI – VARCO 3 – CURVA SUD COME RAGGIUNGERE LO STADIO: Per chi raggiunge lo stadio in automobile/BUS:USCIRE ESCLUSIVAMENTE al casello autostradale di MASSA, valido per l’A12 Genova-Livorvo.

