Carrarese-Benevento martedì 28 maggio 2024 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Calabro recupera Finotto 3 squalificati per Auteri

(Di lunedì 27 maggio 2024) Traè sfida tra chi vuole ritornare in cadetteria dopo la disastrosa retrocessione dello scorso anno e chi insegue da anni un sogno senza mai arrivare neppure a sfiorarlo. I marmiferi vengono dal 2 a 2 contro la Juventus Next Gen che è valso il passaggio del turno: non è stato semplice ma la squadra diha fatto il InfoBetting: Scommesse Sportive e

Tra Carrarese e Benevento è sfida tra chi vuole ritornare in cadetteria dopo la disastrosa retrocessione dello scorso anno e chi insegue da anni un sogno senza mai arrivare neppure a sfiorarlo. I marmiferi vengono dal 2 a 2 contro la Juventus Next Gen che è valso il passaggio del turno: non è ... infobetting

Tra Carrarese e Benevento è sfida tra chi vuole ritornare in cadetteria dopo la disastrosa retrocessione dello scorso anno e chi insegue da anni un sogno senza mai arrivare neppure a sfiorarlo. I marmiferi vengono dal 2 a 2 contro la Juventus Next Gen che è valso il passaggio del turno: non è ... infobetting

Serie C Avellino - Vicenza finale anticipata: il playoff, i lustri del passato e la stella di Paolo Rossi - Chi avrà la meglio, affronterà la vincente di Carrarese - Benevento. Calcio d'inizio previsto per martedì 28 maggio , alle ore 21. Avellino - Vicenza, due nobili decadute a confronto . La stella di ... sport.virgilio

Carrarese - Benevento playoff serie C, l'idolo Gasp e lo Special One di Floridia: Calabro e Auteri vogliono la B - Il fischio d'inizio del match tra Carrarese e Benevento è atteso per le 21.00 di martedì 28 maggio. La gara sarà visibile in diretta esclusiva su Sky Sport (canale 252) e su Sky Go per chi ha il ... sport.virgilio