Carrarese-Benevento martedì 28 maggio 2024 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

(Di lunedì 27 maggio 2024) Traè sfida tra chi vuole ritornare in cadetteria dopo la disastrosa retrocessione dello scorso anno e chi insegue da anni un sogno senza mai arrivare neppure a sfiorarlo. I marmiferi vengono dal 2 a 2 contro la Juventus Next Gen che è valso il passaggio del turno: non è stato semplice ma la squadra di Calabro ha fatto il InfoBetting: Scommesse Sportive e

Play off, 28 squadre in avvio: sono arrivate le più forti - ... il Benevento, la Carrarese e il Vicenza. Al palo il favoritissimo Padova di Oddo e la Torres rivelazione di Greco. Verrebbe di dire: tanto rumore per nulla. La competizione è iniziata martedì 7 ... ottopagine

Play off, ecco quando si giocheranno Carrarese - Benevento e Avellino - Vicenza - Si comincia martedì sera, quando scenderanno in campo il Benevento in casa della Carrarese e l'Avellino al Partenio contro il Vicenza. Le sfide di ritorno sono in programma domenica sera, sempre alle ... ottopagine