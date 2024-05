Carrarese-Benevento designato l’arbitro | due i precedenti con la Strega

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ Luca De Angeli, della sezione arbitrale di Milano, il fischietto al quale la Can di serie C ha affidato, match di andata della semifinale playoff in programma martedì 28 maggio allo Stadio dei Marmi. Rispetto alle designazioni dei due turni, questa volta si tratta di un ‘terzo anno’ ma che gode di grande fiducia da parte delre. In questa stagione ha già incrociato i destini dellanel match casalingo contro il Potenza, vinto dai giallorossi 1-0 con una rete di Masciangelo e nella trasferta (1-1) sul campo del Monterosi. Allo “Stadio dei Marmi” il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Bianchini di Perugia e Giorgio Ravera di Lodi. Il quarto ufficiale sarà Matteo Centi di Terni.

