Carpi pensa alla Lega Pro Una decina i confermati

(Di lunedì 27 maggio 2024) Dopo aver espletato l’iter per la documentazione del "Cabassi", ilè impegnato sula scadenza per l’ottenimento della Licenza Nazionale di Serie C, quella del 4 giugno entro cui versare i 105mila euro di iscrizione al campionato (di cui 45mila come quota straordinaria di prima partecipazione) e depositare la fidejussione da 350mila euro. Fino ad allora anche la programmazione sportiva resterà in stand by, almeno ufficialmente, anche se in queste ore si continua a lavorare sull’assetto tecnico. Scontata la riconferma per mister Cristian Serpini (a cui pure non mancano gli estimatori in C e in D), il presidente Claudio Lazzaretti sta dialogando con il ds Riccardo Motta sulla possibile riconferma. Per farsi trovare prontinuova sfida ilpotrebbe integrare lo staff dirigenziale con una nuova figura che già conosce la C, quella di un direttore tecnico.