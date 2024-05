Caro Giani - perché fa i capricci sulla sanità?

(Di lunedì 27 maggio 2024)Eugeniogovernatore della Toscana, ho letto che lei non vuole applicare la legge sui rimborsi delle visite mediche. Strano, no? C’è un decreto nazionale (n.124 del 1998) che lo prevede, ci sono altre Regioni (Veneto, Lazio, Piemonte, Sardegna) che hanno appena dato precise indicazioni per applicarlo, c’è un ministero che si sta muovendo in questa direzione (speriamo). .

Massimiliano Pescini, morto il consigliere regionale Pd della Toscana: colpito da un tumore pochi mesi fa - Massimiliano Pescini, morto il consigliere regionale Pd della Toscana: colpito da un tumore pochi mesi fa - Lutto in Toscana. È morto dopo una malattia incurabile il consigliere regionale Massimiliano Pescini del Pd. Aveva 49 anni e di recente aveva scoperto di essere stato colpito da una ... ilmessaggero

Infantino all'ONU: "La FIFA vorrebbe dichiarare la Settimana mondiale del calcio, dal 21 maggio al 25 maggio" - Infantino all'ONU: "La FIFA vorrebbe dichiarare la Settimana mondiale del calcio, dal 21 maggio al 25 maggio" - Gianni Infantino, numero uno della FIFA, lancia un messaggio all'ONU sulla giornata Mondiale del calcio. Di seguito le parole riprese da Calcio e Finanza: "Penso che dica ... tuttojuve

Gianni Pezzotti muore per shock settico dopo un esame specialistico in clinica: la famiglia cerca la verità - Gianni Pezzotti muore per shock settico dopo un esame specialistico in clinica: la famiglia cerca la verità - Gianni Pezzotti è morto per shock settico all’età di 76 anni. La famiglia vuole fare chiarezza e verificare che la sua morte non si avvenuta per un errore medico. Pezzotti, infatti, si era da poco ... fanpage