Caro affitti | ecco la coabitazione fluida o nuova precarizzazione dell’esistenza

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 mag – Nelle nostre grandi città, da Milano a Roma passando per Torino, il problema dele dell’aumento generale dei prezzi colpisce sempre più persone, soprattutto tra i giovani. Una questione ampiamente affrontata che, di fronte al poco interesse da parte della politica, dilaga in ogni strato della società trasformando le abitudini e le possibilità di molti. La precarietà lavorativa ed economica ha cambiato così i valori e le aspettative di vita delle nuove generazioni, scelte precedentemente obbligate transitoriamente vengono ora prese in considerazione come soluzioni per la vita andando anche a mutare in profondità antropologicamente l’essere umano.quindi la “”. La” per un mondo sempre più sradicato e precario In questo la narrazione di ricerche e studi mainstream occupa un ruolo di rilievo.