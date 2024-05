Caressa e Bergomi | Emozioni dei Trionfi e magia delle telecronache Sky verso Euro 2024

(Di lunedì 27 maggio 2024) Durante la giornata Sky Live In Milano, tenutasi a Milano presso il Palazzo Reale, Federica Masolin ha discusso con Fabioe Beppe, le voci della Nazionale Azzurra in partenza per glipei di Calcio.Glipeiinizieranno il 14 giugno e si svolgeranno in Germania. La gara inaugurale del 14 giugno alle 21, vedrà impegnata la Germania - padrona di casa - contro la Scozia, partita che si disputerà all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. L’Italia entrerà in gioco il giorno seguente, sabato 15 giugno, a Dortmund contro l’Albania (fischio d’inizio alle 21). La finale diè in programma domenica 14 luglio alle ore 21 all’Olympiastadion di Berlino. I canali di riferimento per seguire tutte le partite di UEFAsaranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e i canali dal 251 in avanti.

