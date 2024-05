(Di lunedì 27 maggio 2024) Il progetto che sta proiettando ilverso il marchio, che si spera presto sarà rilasciato sia dall’Italia che dall’Europa, suscita fascino e richiamo tra quanti sono nati e cresciuti tra il battito dei telai e i colori dei tessuti dai nomi geniali coniati dai pratesi. Un’iniziativa neonata, ma che sta già riscontrando successo e oltre cento adesioni dal distretto ed oltre i suoi confini. Un sogno che intende diventare realtà grazie all’impegno di tanti imprenditori, in primis tra i promotori Alessandro Sanesi, ma grazieall’attenzione emersa intorno all’iniziativa da parte di tanti pratesi illustri. Ognuno, con la propria professionalità vuole apportare il proprio contributo perché ilpossa raggiungere l’ambita meta.

Prato, 13 maggio 2024 – E’ partito il percorso di collaborazione fra amministrazione comunale e imprese per la registrazione del marchio «Cardato Riciclato Pratese» . Oggi a Prisma si è tenuta la presentazione del progetto con gli imprenditori del settore. Oltre 100 aziende hanno già aderito ... lanazione

Cardato Riciclato Pratese. Anche gli attori in campo - cardato riciclato Pratese. Anche gli attori in campo - Il progetto che sta proiettando il cardato riciclato Pratese verso il marchio, che si spera presto sarà rilasciato sia dall’Italia che dall’Europa, suscita fascino e richiamo tra quanti sono nati e ... lanazione

Verso la certificazione. Cardato riciclato l’oro pratese in Europa: "Avremo il marchio" - Verso la certificazione. cardato riciclato l’oro pratese in Europa: "Avremo il marchio" - Il deposito prima a livello nazionale, poi a Bruxelles. Sono decenni che il distretto attende la notizia e stavolta pare che il cardato riciclato Pratese abbia imboccato la strada giusta per avere il ... lanazione