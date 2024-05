Milano, 27 mag. – (Adnkronos) – ?Non dobbiamo cancellare la nostra storia. Questa mostra è l?inizio di un percorso narrativo con una grossa valenza culturale, l’obiettivo nei prossimi anni è creare un museo del trasporto ferroviario?. Lo ha detto Fulvio Caradonna , presidente di FerrovieNord, ... calcioweb.eu

Caradonna (FerrovieNord): "Non dobbiamo cancellare la nostra storia" - caradonna (FerrovieNord): "Non dobbiamo cancellare la nostra storia" - Adnkronos) - “Non dobbiamo cancellare la nostra storia. Questa mostra è l’inizio di un percorso narrativo con una grossa valenza culturale, l'obiettivo nei prossimi anni è creare un museo del ... notizie.tiscali

Rafah, la protesta delle ong a Bruxelles: “Quanto dobbiamo aspettare prima che l’Ue intervenga per fermare l’impunità a Gaza” - Rafah, la protesta delle ong a Bruxelles: “Quanto dobbiamo aspettare prima che l’Ue intervenga per fermare l’impunità a Gaza” - La protesta delle organizzazioni umanitarie a Bruxelles: "Cosa aspetta l'Unione europea a intervenire per fermare l'impunità a Gaza" ... ilfattoquotidiano