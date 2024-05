Carabiniere Trionfa a Affari Tuoi | Vince 100 000 Euro in TV

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 27 maggio 2024) Chieti - Il luogotenente Carlo Marulli, in servizio nel Comando Legione Abruzzo e Molise dei Carabinieri, ha conquistato la vittoria nella trasmissione televisiva "", condotta da Amadeus su Rai 1, aggiudicandosi un premio di 100.000. Marulli, 55 anni di Chieti, ha partecipato allo show accompagnato dal fratello Francesco. Nell'episodio dedicato ai "pacchi", trasmesso ieri sera su Rai 1, Marulli ha avuto la fortuna di aprire una scatola blu contenente il cospicuo premio, suscitando applausi scroscianti da parte del pubblico e degli altri concorrenti presenti in studio. I messaggi di auguri e i complimenti hanno inondato i social network in seguito alla sua vittoria. leggi tutto .