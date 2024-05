Capitan Planet | Glen Powell si dice ottimista sul fatto che il film prenda il volo

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 27 maggio 2024) Nel lontano 2016, abbiamo saputo che unlive-action suera in fase di sviluppo presso la Paramount Pictures e la Appian Way di Leonardo DiCaprio, con Jono Matt e l’attuale golden boy di Hollywoodarruolati per scrivere la sceneggiatura. La star di Top Gun: Maverick e Hit Man sarebbe in lizza per interpretare il ruolo del protagonista. A quanto pare, questa rivisitazione della serie animata sarà ambientata “anni dopo le avventure dello show, con ilo ormai un uomo finito che ha bisogno dei ragazzi più di quanto loro abbiano bisogno di lui“. Da allora gli aggiornamenti sono stati praticamente inesistenti, maha recentemente confermato che il progetto è ancora in lavorazione e che desidera molto interpretare l’eroe ambientalista.