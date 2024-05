Capitan Planet ci sono speranze per il film? Glen Powell risponde alle preoccupazioni dei fan

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 27 maggio 2024) La star di Tutti tranne te e Twisters è intervenuto sul progetto live action dedicato al supereroe ecologista. Da tempo i fan diattendono con impazienza aggiornamenti concreti sul lungometraggio live action da tempo in cantiere e dedicato al supereroe ecologista protagonista di una serie animata prodotta all'inizio degli anni '90, e in onda in Italia su Rai 2. La serie racconta la storia di cinque ragazzi Ecodifensori che vengono dotati di poteri magici grazie a cinque anelli donati da Gaia, lo Spirito della Terra, che insieme posevocare il supereroe noto come, contro lo sfruttamento e l'inquinamento dell'ambiente. In una recente intervista per il tour promozionale di Hit Man,è tornato ….