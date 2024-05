Capello | Atalanta da Scudetto Milan e Juventus? Su questi club vi dico …

Le parole di Fabio Capello dopo la vittoria dello Scudetto dell’ Inter , il primo tricolore di Simone Inzaghi: «I giocatori lo hanno seguito» Inter venuto in collegamento per Sky Sport, Fabio Capello commenta così lo Scudetto vinto dall’ Inter di Inzaghi dopo il successo nel derby contro il Milan. IN ... calcionews24

Fabio Capello , ex allenatore di Milan, Roma, Juventus e Real Madrid, parla dell`Atalanta: `Offerte ne arriveranno di sicuro per i migliori giocatori... calciomercato

Da Allegri a Pioli, da Motta a Ranieri, quanti tristi addii - Da Allegri a Pioli, da Motta a Ranieri, quanti tristi addii - L’esonero di Allegri – Mister 5 Scudetti e 5 Coppitalia – lo ritroveremo nei libri ... Ma perchè se una Supercoppa d’Ucraina la vince De Zerbi, Fabio capello dice che non ha vinto niente Ma è a ... italpress

Dalla gioia alla delusione in un solo momento: il campionato di Serie A come una metafora Var - Dalla gioia alla delusione in un solo momento: il campionato di Serie A come una metafora Var - A Bologna Thiago Motta saluta dopo un'annata strepitosa. Il Milan si libera di Pioli con una mesta cerimonia d'addio ... gds

MILAN-SALERNITANA, All'intervallo i rossoneri sono avanti 2-0 - MILAN-SALERNITANA, All'intervallo i rossoneri sono avanti 2-0 - Notte di addii in casa Milan, Pioli e Giroud tra tutti. Dopo il saluto del pubblico al tecnico rossonero che ha portato lo scudetto nella stagione 2021/2022, i rossoneri hanno sbloccato la partita con ... informazione