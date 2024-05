Cantieri a Bologna | quale sarà il sostegno economico alle attività commerciali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 maggio 2024 - Comune e Camera di Commercio, insieme con le associazioni di categoria, hanno presentato rispettivamente i piani diper leinvestite daiche costellano la città. Risorse, contribuiti e bandi per garantire la sopravvivenza degli esercenti al periodo di lavori. “Abbiamo presentato diversi provvedimenti con un impegno confermato di tre milioni di euro sul mandato - spiega il sindaco Lepore -. Lo rilasciamo di volta in volta con vari bandi”. Per esempio “ci saranno alcune liste con graduatorie sulle zone - continua il sindaco -. Già abbiamo fatto il bando in Bolognina e ora ci apprestiamo per la zona Riva Reno e dintorni. Anche se si esauriscono le risorse di un bando, grazie a questi tre milioni di euro lo possiamo rifinanziare e si rispetterà la graduatoria”.