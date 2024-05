Cannabis light | il governo vuole lo stop

Roma, 25 maggio 2024 - Il governo dice basta alla cannabis light e lo fa con un emendamento al ddl sicurezza in esame in commissione alla Camera. L' emendamento propone di intervenire sulla legge a sostegno della filiera della canapa ad uso industriale, con quantità di Thc inferiore allo 0,2%. La ... quotidiano

I fatti del 27 Maggio: vince la Ferrari, G7 dei ministri finanziari, governo contro la cannabis light - I fatti del 27 Maggio: vince la Ferrari, G7 dei ministri finanziari, governo contro la cannabis light - ma non lo sarà così facilmente perché India e Cina sono contrarie • Il governo ha presentato un emendamento al ddl sicurezza in esame in commissione alla Camera per vietare la coltivazione e la ... tp24

Cannabis light, il governo vuole vietarla. I produttori: «In Lombardia rischiano 29 imprese, problema anche per chi ne fa un uno terapeutico» - cannabis light, il governo vuole vietarla. I produttori: «In Lombardia rischiano 29 imprese, problema anche per chi ne fa un uno terapeutico» - Emendamento sul Thc. A livello nazionale coinvolti 30 mila lavoratori. La Lombardia è la regione con il maggior numero di terreni coltivati (160 mila mq). La Confederazione agricoltori: «Ripercussioni ... milano.corriere

Cannabis light vietata:è uguale a droga - cannabis light vietata:è uguale a droga - Stop alla cannabis light.Il governo,con un emendamento al ddl sicurezza in esame in commissione alla Camera, propone di intervenire sulla legge pro filiera della canapa a uso industriale con quantità ... servizitelevideo.rai