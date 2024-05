Cane di strada riceve amore da umano – poi accade l’inaspettato

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ilera finito pere non era stato amato per molti anni.Ma un uomo non voleva lasciare che ilvivesse il resto della sua vita senza. E così è stato. Dopo essere stato raccolto da un branco di cani selvatici, la povera cagnolina se ne sta rannicchiata in un angolo, troppo spaventata per incontrare occhi umani. In un video che ha raggiunto milioni di persone in tutto il mondo, un amante degli animali cerca di avvicinarsi alche non si sente ancora sicuro. Non ha mai avuto motivo di fidarsi delle persone prima d’ora. Ma l’addestratore di cani non vuole arrendersi, si avvicina e accarezza dolcemente ilche inizia subito a tremare di paura. Getta il guinzaglio davanti al cucciolo e gli mette accanto dei bocconcini per dimostrargli che si trova in un luogo sicuro.