(Di lunedì 27 maggio 2024) Ilè "" dalla morte di civili a causa di un attacco aereo israeliano contro un campo che ospita profughi palestinesi a: lo ha detto il ministro degli esteri canadese Melanie Joly in un post sui social media,ndo unil. "Le immagini che escono dasono orribili e strazianti", ha affermato la stessa Joly in una dichiarazione separata alla Camera dei Comuni, aggiungendo che "l'uccisione di civili innocenti è del tutto inaccettabile. Il livello di sofferenza umana è catastrofico. Ecco perché abbiamo bisogno unilimmediato". .

Canada 'inorridito' da raid Rafah, chiede cessate il fuoco - canada 'inorridito' da raid rafah, chiede cessate il fuoco - Il canada è "inorridito" dalla morte di civili a causa di un attacco aereo israeliano contro un campo che ospita profughi palestinesi a rafah: lo ha detto il ministro degli esteri canadese Melanie ... ansa

Accelera l’avanzata su Rafah. Attacco pronto per il Libano - Accelera l’avanzata su rafah. Attacco pronto per il Libano - Israele (Internazionale) Attesa la decisione della Corte internazionale di giustizia. Israele: «Nessun potere ci impedirà di perseguire Hamas a Gaza». Di Michele Giorgio ... ilmanifesto

Tredici ministri degli Esteri vogliono un piano per proteggere i civili - Tredici ministri degli Esteri vogliono un piano per proteggere i civili - Lo chiedono a Israele. Perché allora non ad Hamas che ha provocato la guerra Inoltre, il dramma nella Striscia di Gaza e a rafah potrebbe cessare subito con la resa di Hamas ... italiaoggi