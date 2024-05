Campionati italiani Para-Archery - la linea di tiro è pronta

(Di lunedì 27 maggio 2024) Sarà Pesaro ad ospitare l’ultimo importante match test del movimento-arcieristico italiano prima dellelimpiadi di Parigi 2024. La grande importanza dell’evento è stato il motivo che ha mosso la società pesare a presentare la sua candidatura per ospitare e organizzare questo evento, richiesta accolta e poi avallata dalla Federazione. Anche il logo, creato per l’occasione dall’artista pesarese Aurora Domeniconi riporta un richiamo che lega la città alla città che ospiterà lalimpiade. Il Campo Scuola di via Respighi, impianto sportivo tanto caro ai pesaresi, sarà il luogo dove si disputeranno il 31 maggio e l’1 e 2 giugno i XXXVITarga, che vedranno impegnati i migliori arcierilimpici provenienti da tutta la Italia.

Applausi per Anna Visibelli alla manifestazione regionale assoluta di Pistoia. L’atleta, cresciuta nell’Alga Atletica Arezzo e allenata da Paolo Tenti, è rientrata tra le grandi protagoniste della gara in virtù della vittoria nel salto in lungo con 6.21 metri che rappresenta una delle migliori ... lortica

L’Atletica Endas Cesena, dopo poco più di un mese dall’apertura della stagione outdoor, ha già collezionato quattordici qualificazioni ai campionati italiani e fatto ritoccare l’albo d’oro dei primati societari per altrettante volte. Una frequenza di prestazioni da record che non era mai stata ... ilrestodelcarlino

100 Km del Passatore: arrivati al traguardo in 2.681 - 100 Km del Passatore: arrivati al traguardo in 2.681 - Tornando al podio assoluto del campionato italiano 100 km su strada (con titoli assoluti e master), al secondo posto troviamo Massimo Giacopuzzi (US Dolomitica), apparso competitivo sin dalle fasi ... ravennawebtv

Una doppietta di Arnautovic non basta all'Inter, è 2-2 a Verona: gli highlights - Una doppietta di Arnautovic non basta all'Inter, è 2-2 a Verona: gli highlights - Finisce senza vincitori né vinti al "Bentegodi". L'Inter campione d'Italia conclude il suo campionato pareggiando sul campo dell'Hellas Verona che la settimana scorsa aveva festeggiato la salvezza. Un ... tuttomercatoweb

La Fipm risponde alle critiche sulla piscina "A. Facchini" e sottolinea il successo del Campionato Italiano U15 di pentathlon moderno - La Fipm risponde alle critiche sulla piscina "A. Facchini" e sottolinea il successo del Campionato Italiano U15 di pentathlon moderno - La Fipm, come è probabilmente noto a tutta la cittadinanza pesarese, ha costruito e gestito fino all'agosto 2022 la Piscina intitolata ad Adriano Facchini e sita in via Togliatti. Attualmente la Feder ... viverepesaro