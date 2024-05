Campi Flegrei rubata una batteria da una stazione di rilevamento sismico dell’Ingv

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 maggio, 2025 – Unache alimenta una delle più importanti stazioni diche l’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) possiede nella zona deiè statae subito dopo abbandonata a poca distanza dal luogo del furto. Laper il monitoraggioè stata rimessa in funzione poche ore dopo, ma in quel lasso di tempo non ha potuto fornire all’INGV i preziosi dati che rileva. Il furto è avvenuto venerdì e a darne notizia è stato oggi il direttore dell’Osservatorio vesuviano Mauro Antonio Di Vito durante una commissione consiliare del comune di Napoli: “I danni sono stati irrisori e la mia è solo una amara constatazione in quanto non è la prima volta che ci succede. È un fatto assolutamente intollerabile”.