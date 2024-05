Campi Flegrei rubata la batteria di una stazione di rilevamento dei terremoti Il direttore dell’Ingv | Il danno è irrisorio ma il gesto è intollerabile

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ladi una delle stazioni dideiè statanella zona dei. A denunciare l’accaduto è Mauro Antonio Di Vito,dell’Osservatorio Vesuviano, intervenuto nel corso di una seduta della commissione consiliare Infrastrutture e Mobilità del Comune di Napoli. «Purtroppo non è la prima volta che accadono cose simili alle nostre stazioni di, non soltanto ai. Ma in questa fase tanto delicata, simili gesti sono intollerabili», ha detto Di Vito. Il fatto è avvenuto venerdì 24 maggio ed è stato risolto nella stessa giornata, quando ladelladiè stata ritrovata non distante dal luogo del furto. Un episodio che con ogni probabilità ha complicato il lavoro degli scienziati e dei ricercatori, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, impegnati a fare i conti con lo sciame sismico che da mesi preoccupa gli abitanti della zona dei