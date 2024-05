Campi Flegrei rubata batteria da una stazione di controllo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Asportata unada una delle stazioni di rilevamento presenti nella zona dei. Il fatto, verificatosi venerdì pomeriggio e risolto nella stessa giornata (laè stata ritrovata a poca distanza), è stato denunciato con amarezza dal direttore dell'osservatorio vesuviano Mauro Antonio Di Vito, intervenuto nel corso di una seduta della commissione consiliare Infrastrutture e Mobilità del Comune di Napoli. "Purtroppo non è la prima volta che accadono cose simili alle nostre stazioni di rilevamento, non soltanto ai. Ma in questa fase tanto delicata, simili gesti sono intollerabili". "La mia è stata solo un'amara constatazione - afferma Di Vito all'ANSA - In fondo di per sé il danno è stato irrisorio, in quanto gli incaricati dell'osservatorio hanno ripristinato prontamente il funzionamento della, visto che la, forse perché chi l'aveva asportata riteneva di essere stato notato o per altre ragioni, era stata poi abbandonata poco distante".