Campi Flegrei a Pozzuoli sospensione delle tasse per gli sgomberati

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 27 maggio 2024) Esonero da Imu, Tari e occupazione di suolo pubblico per famiglie e attività commerciali sgomberate, ma anche richiesta al Governo “di stabilire contributi per l’adeguamento antisismicoabitazioni private (solo prime case non abusive) e per chi volesse fittare alloggi al di fuori del territorio puteolano, condei mutui per chi ha acquistato una proprietà immobiliare a”. È quanto stabilito in un ordine del giorno approvato oggi all’unanimità dal Consiglio comunale disu proposta di tutti i capigruppo consiliari. “Ferma restando la necessità di diminuire il carico abitativo della cosiddetta ‘zona ristretta’ in una visione di ampio e lungo periodo – si legge nel documento – l’allontanamento immediato della popolazione residente nella cosiddetta ‘ex zona A’ deve costituire l’ultima e denegata ipotesi verso cui propendere solo in caso di evidenti e condivisi elementi scientifici che determinino questa necessità.