Calenda spiega a Salvini come bere da una bottiglietta di plastica

Leggi tutta la notizia su today

(Di lunedì 27 maggio 2024) L'ultimo sprint della campagna elettorale per le elezioni europee regala momenti esilaranti. A movimentare il dibattito politico sono le card "comparative" messe in campo dalla Lega di Matteo, che hanno discutere già per lo slogan (meno Europa, più Italia), ma soprattutto per alcuni.