Calenda insegna a Salvini come bere da una bottiglietta d’acqua | È facile quanto baciare un prosciutto ce la puoi fare – Il video

(Di lunedì 27 maggio 2024) È stato accolto con una discreta dose di sfottò e commenti ironici lo spot elettorale della Lega contro le norme europee sulle bottigliette di plastica. Tra le «eco-follie» contro cui si scaglia il partito di Matteoin vista delle elezioni europee ce n’è una con cui tutti gli italiani hanno imparato ai conti: i tappi che non si staccano dalle bottigliette di plastica. Per il leader leghista si tratta dell’ennesima «eco-norma surreale» imposta da Bruxelles, mentre per le associazioni ambientaliste non è altro che una piccola azione che permette di contrastare la dispersione di plastica nell’ambiente. In una card elettorale pubblicata sui social, la Lega riprende il suo slogan per le imminente elezioni europee: «Meno Europa, più Italia».

Europee: il 'tappino' di Salvini diventa un caso, lo sfottò di Calenda, le ironie della rete - Critico Nicola Fratoianni: "Ma salvini sa che ogni anno 8 milioni di tonnellate di microplastiche finiscono negli oceani E lui scatena una campagna contro uno dei metodi per impedire la diffusione

