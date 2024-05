Calenda a Bergamo sostiene Carnevali; apprezza Gori - ma per l’Europa no al PD

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 27 maggio 2024). Carloarriva a, a sostegno della candidatura di Elena. Ospite al Point di via Sant’Orsola,, in città anche per un aperitivo elettorale con i suoi candidati, Adriano Musitelli, Andrea Valentino, rispettivamente segretario provinciale e cittadino del partito, Daniela Colombo e Gaia Masserini. Il frontman di Azione entra, saluta, si siede e mette subito in chiaro la distinzione tra la scelta di tirare la volata all’ex deputata del Pd e, di contro, quella di tenersi lontano dalle logiche della campagna elettorale Dem, in virtù della sua candidatura alle Europee. Livelli politici diversi, scelte politiche diverse. Il che, tradotto, come racconta, significa sì al sostegno alla coalizione di centrosinistra per le amministrative del capoluogo, in virtù del lavoro svolto in due mandati di governo del territorio di Giorgio, ma no a tirare la volata proprio del primo cittadino nella sua corsa alle Europee.