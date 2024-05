Calciomercato Napoli – Asse caldo Napoli-Juve | scambio Di Lorenzo-Chiesa

Napoli in Coppa Italia: gli azzurri affronteranno ad agosto una tra Juve Stabia e Torres - napoli in Coppa Italia: gli azzurri affronteranno ad agosto una tra Juve Stabia e Torres - L'arrivo al 10° posto nell'ultima stagione condannerà il napoli a partire dalle retrovie il prossimo anno ... Gli azzurri affronteranno il 10 agosto la prima gara: l'avversaria sarà una tra Juve ... ilmattino

Lascia il Napoli, annuncio definitivo in diretta: non ci sono più dubbi - Lascia il napoli, annuncio definitivo in diretta: non ci sono più dubbi - Occhio a questo punto al possibile scambio tra Di Lorenzo e Chiesa con la Juventus, eventualità da tenere bene in conto. Come spiegato anche da Calciomercato.it, Chiesa non ha fretta di rinnovare con ... calciomercato

Juventus, spunta l’idea Di Lorenzo: Giuntoli prova a bruciare la concorrenza - Juventus, spunta l’idea Di Lorenzo: Giuntoli prova a bruciare la concorrenza - Giovanni Di Lorenzo vuole lasciare il napoli. Tante ora sono le big italiane alle porte, una su tutte: la Juventus. Ovviamente Cristiano Giuntoli, che ha lavorato con Di Lorenzo proprio a napoli, si m ... sportpaper