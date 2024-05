Calciomercato Milan sfuma un obiettivo a centrocampo E ora che fa Moncada?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 27 maggio 2024)unper il: la trattativa è state interrotta per i cattivi rapporti con l’agente. E ora che fa? Ilha definitivamente mollato la presa su undi mercato per il. La dirigenza rossonero ha dovuto prendere atto dell’impossibilità di continuare nella trattativa per un giovane talento dello Schalke 04. Si tratta di Assan Ouédraogo, considerato, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sempre più vicino al trasferimento al Bayern Monaco.così l’di Geoffreyche aveva messo nel mirino il talentuoso classe 2006 che, nonostante la giovanissima età, è stato capace di scendere in campo con una certa personalità nella Serie B tedesca. Il, dunque, dovrà virare su altri profili per rinforzare ilin vista della prossima stagione.