Calciomercato Milan il futuro di Di Lorenzo? Dipende da Antonio Conte

(Di lunedì 27 maggio 2024), ildi Giovanni Dial Napoli è legato all’eventuale arrivo diin panchina Gli inevitabili intrecci del mercato. In casa Napoli si stanno vivendo ore importanti per quanto riguarda il nome del nuovo allenatore. Il profilo diè ormai in pole, il presidente Aurelio De Laurentiis vuole affondare il colpo per regalare il nuovo tecnico alla piazza napoletana entro dieci giorni. Ma il possibile arrivo dell’ex allenatore di Juventus e Inter potrebbe risultare decisivi ai fini deldi Giovanni Di. L’esterno destro e capitano degli azzurri, già accostato in chiave mercato anche al, avrebbe manifestato la voglia di lasciare Napoli e il Napoli, come confermato dalle parole del suo agente, Mario Giuffredi.

Calciomercato Milan , il club ha preso la decisione definitiva su Francesco Camarda : il futuro del giovanissimo attaccante è già scritto Il Milan ha piazzato la mossa decisiva per il rinnovo del contratto di Francesco Camarda . Il futuro del baby attaccante sarà ancora in rossonero. Il classe 2008 ... dailymilan

Milan, clamoroso: i tifosi non vogliono Fonseca, ma il mercato è pronto - milan, clamoroso: i tifosi non vogliono Fonseca, ma il mercato è pronto - Le strategie della società rossonera per la prossima stagione. La dirigenza del milan sta cercando di delineare una strategia chiara per il futuro, specialmente dopo l’era Pioli. Paulo Fonseca è stato ... newsmondo

Milan, Hernandez vicino all’addio: Moncada ha già trovato il sostituto - milan, Hernandez vicino all’addio: Moncada ha già trovato il sostituto - In particolare c’è da monitorare la questione relativa al futuro di Theo Hernandez, che appare sempre più vicino alla cessione. Sul terzino sinistro c’è il forte interesse del Bayern Monaco, ... ilmilanista

SKY - Milan, incontro con l'agente di Emerson Royal: le ultime - SKY - milan, incontro con l'agente di Emerson Royal: le ultime - Appena terminata la stagione con il secondo posto in campionato, e salutato alcuni punti fermi degli ultimi anni come Pioli, Giroud e Kjaer, il milan è già al lavoro per programmare il futuro. In atte ... napolimagazine