(Di lunedì 27 maggio 2024), i rossoneri hanno scelta la prossimaè sicuro: c’è una clausola rescissoria da 17.5Come riferito da Sky, il nome in pole per ildelper quanto riguarda l’attacco della prossima stagione è Guirassy dello Stoccarda. L’attaccante ha una clausola rescissoria da 17.5di euro e i rossoneri sarebbero entrati nell’ordine di idee .

Perchè RedBird non abbia voluto Antonio Conte è talmente ovvio che non serve ricordarlo, perchè abbia scelto Paulo Fonseca è sinceramente... calciomercato

Milan , Zlatan Ibrahimovic ha messo un post sui SOCIAL dove annuncia lo sbarco della kingsleague in Italia e i tifosi lo hanno attaccato… Zlatan Ibrahimovic è tornato a farsi vedere sui SOCIAL e lo ha fatto con un post che riserva un messaggio in codice: “4-3-3”. Un chiaro riferimento al modulo ... dailymilan

Mercato Milan, si punta al fedelissimo di Fonseca: colpo alla Leao - Mercato milan, si punta al fedelissimo di Fonseca: colpo alla Leao - Il trio ibrahimovic–Furlani–Moncada ha messo gli occhi su un connazionale dell’allenatore. Il caso vuole che il pallino provenga proprio dal Lille, squadra in cui il giocatore si è fatto conoscere ... spaziomilan

Calciomercato Milan, Ibrahimovic ha scelto la nuova punta: 30 gol e costa appena 17 milioni - Calciomercato milan, ibrahimovic ha scelto la nuova punta: 30 gol e costa appena 17 milioni - Calciomercato milan, i rossoneri hanno scelta la prossima punta, ibrahimovic è sicuro: c’è una clausola rescissoria da 17.5 milioni Come riferito da Sky, il nome in pole per il calciomercato del milan ... calcionews24

Milan, Bonera allenatore per l'amichevole in Australia contro la Roma - milan, Bonera allenatore per l'amichevole in Australia contro la Roma - A sedere in panchina sarà Daniele Bonera e pochi altri collaboratori, una sorta di "anticipazione" del milan U23 che nascerà a breve ... Sicuramente non ci saranno Bennacer, Chukwueze e Maignan. sport.sky