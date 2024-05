Calciomercato Milan decisione presa su Francesco Camarda | il suo futuro è già scritto

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 27 maggio 2024), il club ha preso ladefinitiva su: ildel giovanissimo attaccante è giàIlha piazzato la mossa decisiva per il rinnovo del contratto di. Ildel baby attaccante sarà ancora in rossonero. Il classe 2008 della Primavera del, dunque, non partirà in estate a parametro zero. La dirigenza ha compiuto il passo decisivo ai fini delle buona riuscita della trattativa. Non è stato semplice in questi mesi venirne a capo, ma la società ha deciso di puntare forte sul piccolo bomber che, quindi, potrà dimostrare ancor di più il suo valore nei prossimi anni. Come infatti riportato dalle ultime indiscrezioni,firmerà un nuovo contratto con il, ormai non ci sono più dubbi.