Calciomercato Milan – Con Fonseca quattro colpi | Moncada punta…

(Di lunedì 27 maggio 2024) Pauloresta in pole per la panchina del. Qualesarebbe già al lavoro per i prossimidel Diavolo.

In casa Milan si lavora alla prossima stagione e il club è pronto a rinforzare adeguatamente la rosa. La stagione è ufficialmente giunta al termine ed è tempo per tutti i club di lavorare al futuro. Quasi tutte le big sono pronte a cambiare, tanti cambi in rosa e soprattutto cambio di guida ... serieanews

Trevisani: “Milan, senza Pioli non diventi il Real. E con Fonseca…” - Trevisani: “milan, senza Pioli non diventi il Real. E con fonseca…” - Un'altra giornata a tinte rossonere sta per volgere al termine. Il post social di Zlatan Ibrahimovic e il nuovo nome per il calciomercato del milan. Ma anche il… Leggi ... informazione

Milan, Fonseca sarà annunciato a giugno: i dettagli dell’affare - milan, fonseca sarà annunciato a giugno: i dettagli dell’affare - Stando a quanto evidenziato su Calciomercato.it, la linea del traguardo è ormai vicina per il milan: a giugno fonseca diventerà il nuovo allenatore ... gonfialarete

Quanto guadagna Fonseca al Milan - Quanto guadagna fonseca al milan - Paulo fonseca è stato l`allenatore sul quale il milan ha affondato il colpo: tra idee concrete e nomi accostati ai rossoneri, l`ex romanista ha vinto la corsa. calciomercato