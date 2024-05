Calciomercato Juventus porta girevole? Di Gregorio vicino Szczesny corteggiato dalla Premier

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Torino, 27 maggio 2024 - Porte girevoli alla Juve? Chissà. L’arrivo di Thiago Motta potrebbe dare vita a scelte drastiche e decise sul portiere. Wojciechè in scadenza di contratto nel 2025 e per ora la trattativa per il rinnovo non è decollata. La Juve avrebbe proposto un allungamento ma con ingaggio spalmato, soluzione che il portiere gradirebbe poco e poi sul mercato c’è il pressing costante su Michele Di, reduce da una grande stagione al Monza. E’ lui il prescelto per dare vita a un nuovo corso italiano, che prevederebbe anche Riccardo Calafiori in difesa, ma servirà trovare una soluzione funzionale considerando anche la presenza di Mattia Perin. Juve-Monza e contatti con l’agente di DiLe parole di Raffaele Palladino su Di'ha la mentalità vincente, da Juve’, poi il pressing di Giuntoli, il suo agente a Torino in questi giorni: tuttoverso un naturale approdo in bianconero del portiere del Monza.