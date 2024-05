Calciomercato Inter i primi obiettivi di Oaktree | Guðmundsson Pinamonti e Bento

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 27 maggio 2024) Con il cambio al vertice della piramide nerazzurra, non variano i piani e le strategie per il futuro, che dovrà essere prima di tutto sostenibile. L’eredità di Zhang ad, infatti, oltre ai 7 trofei vinti negli anni, consiste anche in un debito da quasi 800 milioni di euro, ma non intacca le ambizioniiste, che sperano di aprire un ciclo in Italia e di portare a casa anche qualche coppa europea. Nessun mercato faraonico né ritocchi per eccesso ai contratti dei campioni d’Italia, ma colpi di mercatoessanti e di prospettiva. Itre nomi deldell’che in queste ore stanno popolando i siti web e le pagine dei giornali seguono infatti questo principio.: Albertin pole per l’attacco (Credit foto – pagina Facebook Genoa CFC)L’islandese del Genoa, reduce da 16 gol nelle 37 partite stagionali fra Serie A e Coppa Italia, secondo il Corriere dello Sport, piace molto a Simone Inzaghi, al quale la nuova proprietà vuole subito fare un regalo in vista del rinnovo di contratto di cui si discuterà nei prossimi giorni.